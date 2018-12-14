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Пятница, 14.12.2018
Повседневная жизнь простых граждан Венесуэлы (Фото)
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Повседневная жизнь простых граждан Венесуэлы (Фото)

В Венесуэле сейчас глубочайший кризис, в стране не хватает продуктов и медикаментов, у людей нет работы. Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди. Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах, по всей стране проходят акции протестов.
daypic.ru
Фото: daypic.ru
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