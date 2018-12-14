Повседневная жизнь простых граждан Венесуэлы (Фото) В Венесуэле сейчас глубочайший кризис, в стране не хватает продуктов и медикаментов, у людей нет работы. Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди. Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах, по всей стране проходят акции протестов.