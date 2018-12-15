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Лучшие города Европы для путешественников (Фото)
Рейтинг лучших городов Европы опубликовал авторитетный сайт для путешественников Travel + Leisure. Ежегодно список составляется с помощью голосования пользователей сайта, которые оценивают достопримечательности, культуру, кухню, дружелюбие, шоппинг и другие важные факторы европейских городов. В этом году лучшим городом в Европе признали Флоренцию. Ее ценят больше всего за лучшее собрание мирового искусства в одном месте (Галерея Уффици), и за вкусную еду. На втором месте – Рим, на третьем – Стамбул. Смотри полный рейтинг, и выбирай куда отправишься в следующий отпуск.
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