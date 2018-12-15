Рождество 2019: сказочные новогодние иллюминации в разных странах мира (Фото) Весь мир вовсю готовится к встрече Рождества и к новогодним праздникам! На центральных площадях городов устанавливаются рождественские ёлки, парки и улицы украшаются тысячами огней, создающих праздничную атмосферу. Приглашаем вас на предпраздничную виртуальную прогулку, из которой вы узнаете, как мир готовится к Рождеству