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Рождество 2019: сказочные новогодние иллюминации в разных странах мира (Фото)
Весь мир вовсю готовится к встрече Рождества и к новогодним праздникам! На центральных площадях городов устанавливаются рождественские ёлки, парки и улицы украшаются тысячами огней, создающих праздничную атмосферу. Приглашаем вас на предпраздничную виртуальную прогулку, из которой вы узнаете, как мир готовится к Рождеству
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