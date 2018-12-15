Идеальные места для уединения в разных уголках мира (Фото)

Бешеный темп современной жизни, непрекращающаяся череда забот и вечные стрессы выматывают многих. И так порой хочется бросить все, закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю мира. В этом выпуске мы собрали для вас два десятка прекрасных уединенных мест в разных уголках света, которые отлично подошли бы для того, чтобы отдохнуть душей и телом от суеты повседневности в большом городе.