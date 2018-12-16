Фотограф-экстремал показывает необычные ракурсы Нью-Йорка (Фото)

Руферу по имени Хамза Дис (Humza Deas) было всего 17 лет, когда три года назад про него впервые опубликовали статью в журнале NY Magazine. Талантливый фотограф-самоучка уже давно фотографирует «Большое яблоко» с крыш домов и мостов, но находится в постоянном поиске новых точек для съемки удивительных городских пейзажей.