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Воскресенье, 16.12.2018
Фотограф-экстремал показывает необычные ракурсы Нью-Йорка (Фото)
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Фотограф-экстремал показывает необычные ракурсы Нью-Йорка (Фото)

Руферу по имени Хамза Дис (Humza Deas) было всего 17 лет, когда три года назад про него впервые опубликовали статью в журнале NY Magazine. Талантливый фотограф-самоучка уже давно фотографирует «Большое яблоко» с крыш домов и мостов, но находится в постоянном поиске новых точек для съемки удивительных городских пейзажей.
Фото: bigpicture.ru
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США, Нью-Йорк, Фотограф, Ракурс, Хамза Дис, Humza Deas.
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