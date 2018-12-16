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Воскресенье, 16.12.2018
Таинственный Гамбург ранним утром заворожит каждого (Фото)
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Таинственный Гамбург ранним утром заворожит каждого (Фото)

Марк Бройер (Mark Broyer) — талантливый фотограф, арт-директор и дизайнер, проживающий в Гамбурге, Германия. Он сделал серию снимков Гамбурга в 4 часа утра. Марк фотографировал как город, так и ландшафт в разных местах, но все его работы, похоже, опираются на природу человеческого вмешательства без человеческого присутствия. Сцены лишены людей, и каждый снимок кажется таинственным, добавляя очарование этим изображениям.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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