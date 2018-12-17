Одиночество не приговор: как весело провести время на Гавайях

Новости путешествия: Вы не забудете этот отдых никогда в своей жизни.

Если вы отправились в путешествие в одиночестве, а своего домашнего любимца оставили на знакомых, для вас есть хорошая новость - вы можете весело провести время в компании лучшего друга человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mud buddies #kauaihumanesociety #hawaiilife #hawaiilovin #mybitches Публикация от Terence WWS (@unscroopulous) 19 Дек 2015 в 5:30 PST

Организация Kauai Humane Society, которая находится на Гавайях, предлагает каждому туристу отличный отдых с собакой из приюта. Каждый человек может выбрать понравившегося собаку и отправится с ней на прогулку, перед тем надев на собаку жилет с надписью "Приюти меня".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beach Bum #kauaihumanesociety Публикация от Allison (@allisonmtepper) 11 Авг 2016 в 7:39 PDT

Эта хорошая альтернатива для обоих сторон. Напарники не только улучшат свое физическое состояние активной прогулкой, но и обменяются положительной энергией.

Кстати, прогулка может носить не только кратковременный характер. Турист может забрать собаку с приюта. По словам организаторов акции, в среднем в месяц 4 собаки находят себе новых хозяев.