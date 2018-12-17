Одиночество не приговор: как весело провести время на Гавайях

Если вы отправились в путешествие в одиночестве, а своего домашнего любимца оставили на знакомых, для вас есть хорошая новость - вы можете весело провести время в компании лучшего друга человека.
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Организация Kauai Humane Society, которая находится на Гавайях, предлагает каждому туристу отличный отдых с собакой из приюта. Каждый человек может выбрать понравившегося собаку и отправится с ней на прогулку, перед тем надев на собаку жилет с надписью "Приюти меня".
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Эта хорошая альтернатива для обоих сторон. Напарники не только улучшат свое физическое состояние активной прогулкой, но и обменяются положительной энергией.
Кстати, прогулка может носить не только кратковременный характер. Турист может забрать собаку с приюта. По словам организаторов акции, в среднем в месяц 4 собаки находят себе новых хозяев.