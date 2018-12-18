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Вторник, 18.12.2018
Интересное путешествие американца в необычном домике (Фото)
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Интересное путешествие американца в необычном домике (Фото)

Пол Элкинс уже много лет путешествует по США вот в таком фургоне, который он сделал сам. Постройка крошечного велодомика весом 27 килограммов обошлась Полу всего в 150 долларов. Для его изготовления мастер использовал четыре рекламных щита из рифленого пластика, велосипед за 20 долларов, шесть сосновых досок, клейкую ленту, хомуты и винты. Для тех, кто нуждается в доме или хочет путешествовать, этот маленький кусочек рая может стать настоящей находкой.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Америка, Американец, Способ, Передвижение, Домик, Маленький домик.
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