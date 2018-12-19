Экстремальный туризм: заброшенные заводы Бельгии (Фото)

Бельгия недаром считается эталонным местом для городского исследователя. Но вишенку на торте она приберегла не только для ценителей церквей, замков и особняков, но еще и для индустриальных фанатов. На её территории находятся заводы таких масштабов, что печально известный ЗИЛ в свои лучшие годы кажется на их фоне песчинкой. Заброшенные бельгийские заводы прекрасно сохранились, чем с удовольствием пользуются разные сомнительные и криминальные группировки: здесь, предварительно дав охране на лапу, множество мародеров днями и ночами распиливают металл и воруют медную проволоку…