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Среда, 19.12.2018
Экстремальный туризм: заброшенные заводы Бельгии (Фото)
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Экстремальный туризм: заброшенные заводы Бельгии (Фото)

Бельгия недаром считается эталонным местом для городского исследователя. Но вишенку на торте она приберегла не только для ценителей церквей, замков и особняков, но еще и для индустриальных фанатов. На её территории находятся заводы таких масштабов, что печально известный ЗИЛ в свои лучшие годы кажется на их фоне песчинкой. Заброшенные бельгийские заводы прекрасно сохранились, чем с удовольствием пользуются разные сомнительные и криминальные группировки: здесь, предварительно дав охране на лапу, множество мародеров днями и ночами распиливают металл и воруют медную проволоку…
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Бельгия, Туризм, Завод, Фото, Заброшенные места, Заброшенные заводы.
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