Люминесцентный парк, переносящий своих посетителей в сказку (Фото)

Ночное мероприятие под названием Foresta Lumina, проходящее в Квебеке, Канада, позволяет людям добраться до ущелья Коатикук по освещенной тропе. Организаторы столь необычной идеи на славу потрудились, чтобы у посетителей парка появилось чувство, что они находятся в волшебном, заколдованном лесу. На всем пути до ущелья можно встретить различные световые инсталляции, необычные световые приборы, собственные вымышленные персонажи, и всё это под завораживающую музыку.