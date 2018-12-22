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Суббота, 22.12.2018
Люминесцентный парк, переносящий своих посетителей в сказку (Фото)
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Люминесцентный парк, переносящий своих посетителей в сказку (Фото)

Ночное мероприятие под названием Foresta Lumina, проходящее в Квебеке, Канада, позволяет людям добраться до ущелья Коатикук по освещенной тропе. Организаторы столь необычной идеи на славу потрудились, чтобы у посетителей парка появилось чувство, что они находятся в волшебном, заколдованном лесу. На всем пути до ущелья можно встретить различные световые инсталляции, необычные световые приборы, собственные вымышленные персонажи, и всё это под завораживающую музыку.
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Парк, Сказка, Фото, Снимки, Foresta lumina, Люминесцентный парк.
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