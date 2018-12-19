Тихий и малоизвестный пляж в Сиднее, который выглядит безумно красиво (Фото)

В области, известной как Северные пляжи Сиднея, находится пляж Туриметта тянущийся вдоль тихоокеанского побережья от порта Сиднея до залива Брокен. Доступная для купания часть пляжа Туриметта составляет 350 метров в длину, хотя дно здесь очень каменистое и мало предназначено для купания. Но зато этот тихий и малоизвестный пляж очень живописный. Причем в любое время суток и при любой погоде.