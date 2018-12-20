Одно из лучших мест на Земле для спокойного отдыха (Фото)

От Венеции до словенской столицы Любляны около 250 километров, и еще километров 50 нужно проехать, чтобы попасть в небольшой городок Блед, который находится в Юлианских Альпах неподалеку от австрийской границы.