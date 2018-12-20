Эта мечеть выглядит обычной снаружи, но волшебной внутри (Фото)

Новости путешествия: Эта мечеть выглядит обычной снаружи, но у вас отпадет челюсть как только вы войдете внутрь.

Мавзолей Шах-Черах является погребальным памятником и мечетью, расположенной в городе Шираз, Иран. Название дословно переводится как "король света", и это вполне оправдано. Возможно, снаружи мечеть имеет привычный вид, но вам лучше покрепче держать свою челюсть, чтобы не разбить её об пол, ведь внутри мавзолей выглядит как нечто фантастическое. Внутренняя часть здания испещрена миллионами крошечных зеркальных осколков, отражающих свет во все стороны, а изумрудный цвет интерьера завораживает настолько, что Хогвартс отдыхает.

Так мечеть-мавзолей Шах-Черах выглядит снаружи. Красиво конечно, но ничего такого, ведь правда?

Но зайдя внутрь, вы точно измените своё мнение.

Согласно одной истории около 900 г. н.э. путешественник заметил вдалеке нечто сияющее.

Подойдя ближе, он увидел, что источником света была могила, в которой лежало тело важного мусульманского деятеля в доспехах.

После обнаружения гробница стала местом паломничества мусульман-шиитов.

Со временем данное место отстраивалось, и чем больше времени проходило, тем сложнее становилась конструкция здания.

В конце концов, гробница превратилась в храм.

Сказочная красота мечети и её бриллиантовый блеск привлекает множество паломников и туристов со всего света.

Но прежде всего это, конечно же, религиозное место.

Несмотря ни то, что мавзолею Шах-Черах был нанесён огромный ущерб со стороны людей, природы и времени, благодаря многочисленным ремонтам и реставрациям она продолжает стоять до сих пор.