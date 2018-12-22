Повседневная жизнь Японии в ярких снимках (Фото)

В Японии и ее культуре есть что-то необыкновенное, и японский фотограф Шин Ногучи доказывает это своими повседневными фотографиями. Он снимает странные, сюрреалистические и красивые формы и ситуации, которые возникают, когда люди не думают, что кто-то смотрит. Сам Ногучи описывает свою уличную фотографию как попытку запечатлеть необычайные моменты волнения, гуманизма и красоты в потоке повседневной жизни. Его подход к искусству сдержан, поэтичен и загадочен, что позволяет художнику находить тонкости и сложности японской культуры, не полагаясь на постановочную, безошибочную или модную фотографию. Объясняя свою философию, он говорит: «Уличная фотография всегда проецирует« правду ». «Истина», о которой я говорю, не обязательно видна, но она также существует в обществе, на улице, в жизни людей. И я всегда стараюсь запечатлеть эту реальность за пределами моих собственных ценностей и точек зрения / перспективы ».