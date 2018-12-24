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Понедельник, 24.12.2018
Таинственность и драматизм: древний город Индии с особой историей (Фото)
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Таинственность и драматизм: древний город Индии с особой историей (Фото)

Читторгарх - маленький город на северо-западе Индии в штате Раджастан, славящийся своим древним массивным фортом, возвышающемся на гребне высокого холма на левом берегу реки Берач. Он резко вздымается над окружающими его равнинами на высоту 180 метров и занимает 280 га земли. Древнее сооружение носит статус крупнейшего по площади форта в Индии и, безусловно, считается грандиознейшей крепостью штата Раджастан. Прежние величество и великолепие, несмотря на значительные разрушения, протянулись через века и сохранились в стенах крепости, представляя собой прекрасную и таинственную картину. Сегодня древний форт считается одной из главных достопримечательностей Индии.
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Индия, Путешествия, Фотографии, Снимки, Город, Читторгарх.
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