Таинственность и драматизм: древний город Индии с особой историей (Фото) Читторгарх - маленький город на северо-западе Индии в штате Раджастан, славящийся своим древним массивным фортом, возвышающемся на гребне высокого холма на левом берегу реки Берач. Он резко вздымается над окружающими его равнинами на высоту 180 метров и занимает 280 га земли. Древнее сооружение носит статус крупнейшего по площади форта в Индии и, безусловно, считается грандиознейшей крепостью штата Раджастан. Прежние величество и великолепие, несмотря на значительные разрушения, протянулись через века и сохранились в стенах крепости, представляя собой прекрасную и таинственную картину. Сегодня древний форт считается одной из главных достопримечательностей Индии.