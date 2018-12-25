Компания из США планирует провести первый подводный тур по Индийскому океану

Новости путешествия: В Индийском океане впервые устроят подводную экспедицию для туристов.

Туристическая компания из США в 2019 году планирует запустить первый в мире подводный тур по Индийскому океану.

Об этом сообщает Travel Daily Media.

"Подводные экспедиции являются научными или кинематографическими, но редко бывают туристическими. Но это скоро изменится, когда компания Kensington Tours запустит историческую, уникальную миссию на борту подводного аппарата для искателей приключений в неизведанных глубинах океана", – говорится в публикации.

Трехдневный тур Mysteries of the Deep включает исследовательские погружения в Индийском океане, практические занятия на борту научно-исследовательского судна, доступ к одному из самых отдаленных и тщательно охраняемых тропических районов, проживание на борту частной яхты под солнечным небом в районе Сейшельских островов.

Отмечается, что в распоряжении туристов будет подводный аппарат Triton 1000/2, рассчитанный на двух человек. С помощью него путешественники встретятся лицом к лицу с морскими обитателями. Triton способен погружаться на глубину до 305 метров на 20 минут. Туристов будут сопровождать опытные подводники.

По завершении подводной части путешествия, туристов доставят на роскошную виллу, расположенную на сейшельском пляже Петит Ансе.

Первый тур Mysteries of the Deep состоится в марте 2019 года. Стоимость уникального приключения стартует от 42 тысяч долларов.