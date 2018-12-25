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Вторник, 25.12.2018
Снимки о повседневной жизни в США (Фото)
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Снимки о повседневной жизни в США (Фото)

Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население — 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица — город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном — с востока и Северным Ледовитым океаном — с севера.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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