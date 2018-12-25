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Самые грязные города Европы в 2018 году (Фото)
Европа — образец педантичности, чистых, красивых и ухоженных улочек, ясного голубого неба и лазурных пляжей. Заядлые туристы каждый год посещают ту или иную европейскую страну с красивой архитектурой. Однако и в странах Евросоюза есть немало городов, проблемы в которых ежегодно вызывают отток туристов. Никому в путешествиях не хочется сталкиваться с дискомфортом, грязью, плохим воздухом, низким качеством воды, мусором и прочими атрибутами грязных городов. Чтобы избежать испорченных впечатлений, советуем не посещать некоторые европейские города, которые в нынешнем году были признаны худшими в плане экологии и комфорта.
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