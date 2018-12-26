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Среда, 26.12.2018
Маленькая, но гордая: удивительное покорение Казбек (Фото)
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Маленькая, но гордая: удивительное покорение Казбек (Фото)

Пишет Олег Григорьев: "Вы знаете почему люди ходят в горы? Казалось бы тривиальный вопрос и должен быть однозначный ответ, но вот ответ у каждого свой. Кто-то идет в горы за достижениями, риском или экстримом, кто-то хочет побыть в одиночестве, в дали от окружающего шумного мира, а кто-то за компанию или просто испытать себя. У каждого свои причины. Я очень давно хотел побывать в Грузии, в этой маленькой, горной и свободолюбивой стране, не влюбиться в которую просто невозможно. И как только у меня появилась такая возможность, я не раздумывая решил этим воспользоваться".
Фото: bigpicture.ru
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Грузия, Гора, Фото, Казбек, Олег Григорьев.
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