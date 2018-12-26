Маленькая, но гордая: удивительное покорение Казбек (Фото) Пишет Олег Григорьев: "Вы знаете почему люди ходят в горы? Казалось бы тривиальный вопрос и должен быть однозначный ответ, но вот ответ у каждого свой. Кто-то идет в горы за достижениями, риском или экстримом, кто-то хочет побыть в одиночестве, в дали от окружающего шумного мира, а кто-то за компанию или просто испытать себя. У каждого свои причины. Я очень давно хотел побывать в Грузии, в этой маленькой, горной и свободолюбивой стране, не влюбиться в которую просто невозможно. И как только у меня появилась такая возможность, я не раздумывая решил этим воспользоваться".