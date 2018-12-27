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Четверг, 27.12.2018
Любовь во всем: как сочетать путешествия с романтическими узами (Фото)
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Любовь во всем: как сочетать путешествия с романтическими узами (Фото)

На первый взгляд, это фотографии обычных влюбленных, обожающих путешествовать. Однако страсть к путешествиям в истории этой пары сыграла решающую роль. Роб и Джоли познакомились во время одной из таких поездок. Они понравились друг другу, но возникла большая проблема: молодые люди жили друг от друга на расстоянии 13 тысяч километров. Роб жил в США, Джоли — на Филиппинах. Ребята стали переписываться в фейсбуке. Чувства развивались, и пара снова решила встретиться. Преодолевать такое расстояние трудно, да и затратно, поэтому они стали встречаться "на полпути" в разных странах мира во время путешествий. И каждый раз делали хотя бы одно фото "глубокого поцелуя". И вот спустя много лет у пары собралась целая коллекция фотографий из разных уголков мира с фирменным поцелуем.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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США, Филиппины, Любовь, Джоли, Расстояние, Роб.
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