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Пятница, 28.12.2018
Колоритные снимки повседневной жизни современной Нигерии (Фото)
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Колоритные снимки повседневной жизни современной Нигерии (Фото)

Государство граничит на западе с Бенином, на севере — с Нигером, на северо-востоке — с Чадом, на востоке — с Камеруном. Площадь — 923 768 км². Население — 194 млн (2015). Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки, занимая лишь 14 место на континенте по площади территории. Столица — Абуджа.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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