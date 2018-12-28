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Колоритные снимки повседневной жизни современной Нигерии (Фото)
Государство граничит на западе с Бенином, на севере — с Нигером, на северо-востоке — с Чадом, на востоке — с Камеруном. Площадь — 923 768 км². Население — 194 млн (2015). Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки, занимая лишь 14 место на континенте по площади территории. Столица — Абуджа.
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