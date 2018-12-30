Увидеть и умереть: прекрасный город, в котором все хотят побывать (Фото)

Столица Франции Париж – один из главных европейских городов и мировой центр культуры, искусства, моды и гастрономии. В центральной части города, построенной в XIX веке, проходят широкие бульвары и протекает река Сена. Самые известные достопримечательности Парижа – Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери в готическом стиле, возведенный в XII веке.