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Вторник, 01.01.2019
Лапландия - самое волшебное место для празднования Нового года и Рождества (Фото)
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Лапландия - самое волшебное место для празднования Нового года и Рождества (Фото)

Будь вы туристом или профессиональным фотографом, в обоих случаях Лапландия — по-настоящему волшебное место. Здесь не только очень живописное небо и завораживающее северное сияние, но и дом Санта-Клауса и его оленей. Это идеальное место, чтобы отметить Рождество и Новый год. Если у вас пока нет возможности посетить Лапландию в праздничный сезон, не расстраивайтесь: специально для вас мы подготовили подборку лучших фотографий, которые сами по себе веские причины, чтобы запланировать отпуск в этом регионе Финляндии. К тому же, глядя на эту красоту, мерзнуть не придется. Наслаждайтесь!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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