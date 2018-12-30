Одинокие каменные скульптуры в Японии (Фото) Каменные статуи, изображающие реальных людей, находятся в жутком саду-парке в Тояма, Япония. Около 800 реалистичных статуй были сделаны в 1989 году китайским скульптором для местного бизнесмена Муцуо Фурукава, который хотел сохранить их для потомков. Статуи находятся в деревне под названием Fureai Sekibutsu no Sato, что переводится как "деревня, где вы можете встретить буддийские статуи". Бизнесмен заплатил за скульптуры 6 миллиардов йен (около 54 миллионов долларов).