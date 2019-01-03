С высоты птичьего полета: фотографии Юго-Восточной Азии (Фото) Али Олфат - талантливый фотограф-самоучка из Таиланда. Он занимается фотосъемкой с помощью беспилотного дрона. Али много путешествует по Азии, чтобы запечатлеть самые знаковые места и самые красивые пейзажи!