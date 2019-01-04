Яркие снимки из повседневной жизни в Индонезии (Фото) Государство находится в Юго-Восточной Азии. Население по итогам переписи 2010 года составляет более 237,5 миллионов человек (по оценочным данным на июль 2011 года — более 245,6 миллионов человек), территория — 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.