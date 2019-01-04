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Пятница, 04.01.2019
Напоминает сказку: волшебная зима в Японии (Фото)
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Напоминает сказку: волшебная зима в Японии (Фото)

Фотограф, скрывающийся под ником naagaoshi, показал невероятную красоту зимней Японии, подарив нам еще больше причин посетить Страну восходящего солнца. 22-летний японский фотограф побывал в Гиндзан-Онсэн, одном из самых красивых японских курортов, знаменитом своими горячими источниками и минеральными водами. В этом месте, расположенном в префектуре Ямагата, он сделал потрясающую серию снимков, поразившую пользователей соцсетей. Местная природа и город невероятно красивы, а в зимнюю пору выглядят совершенно волшебно: этот край как будто сошел со страниц сказочной книги.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Япония, Курорт, Зима, Фото, Невероятная красота, Гиндзан-Онсэн.
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