Напоминает сказку: волшебная зима в Японии (Фото) Фотограф, скрывающийся под ником naagaoshi, показал невероятную красоту зимней Японии, подарив нам еще больше причин посетить Страну восходящего солнца. 22-летний японский фотограф побывал в Гиндзан-Онсэн, одном из самых красивых японских курортов, знаменитом своими горячими источниками и минеральными водами. В этом месте, расположенном в префектуре Ямагата, он сделал потрясающую серию снимков, поразившую пользователей соцсетей. Местная природа и город невероятно красивы, а в зимнюю пору выглядят совершенно волшебно: этот край как будто сошел со страниц сказочной книги.