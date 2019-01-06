Невероятная Австралия в пейзажах никого не оставит равнодушным (Фото) Талантливый фотограф-самоучка и оператор дрона Митчелл Кларк (Mitchell Clarke) в настоящее время проживает в Перте, Австралия. Он специализируется в основном на пейзажной и аэрофотосъемке. Митчелл снимает замечательные городские и природные пейзажи.