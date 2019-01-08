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Для заядлых фотографов: 20 посещаемых и фотографируемых мест на Земле (Фото)
Догадываетесь ли вы какие места на планете самые фотографируемые? Оказывается проверить это можно очень просто. Карта Sightmap была создана в 2012 году с помощью сервиса Google Maps. Каждую секунду тысячи снимков из разных уголков мира загружаются пользователями в интернет. Сервис Sightmap собирает эту информацию из разных интернет-площадок, таких как: Wikivoyage, Panoramio, Foursquare и других , которые позволяют сохранять фотографии с географическими метками и суммирует результаты. А в зависимости от количества размещенных в сети снимков местам присваивается рейтинг.
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