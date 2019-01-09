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Среда, 09.01.2019
Интересные снимки из повседневной жизни в Северной Кореи (Фото)
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Интересные снимки из повседневной жизни в Северной Кореи (Фото)

Мировые СМИ пугают закрытостью режима и диктатурой власти в этой стране, но и там живут люди со своими радостями и печалями.Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика, КНДР — государство в Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации, — Се́верная Коре́я. Граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке. На юге граничит с Республикой Корея и отделяется от неё демилитаризованной зоной. С запада омывается водами Жёлтого моря, с востока — Японским морем. Столица — город Пхеньян. Население страны составляет 24 720 407 человек, площадь: 120 540 км² (суша 120 410 км², вода: 130 км²).
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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