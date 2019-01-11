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Пятница, 11.01.2019
Как проходит повседневная жизнь в Афганистане (Фото)
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Как проходит повседневная жизнь в Афганистане (Фото)

Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю. Одна из беднейших стран мира. С 1978 года в стране идёт гражданская война. Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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