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Потрясающие снимки красивой природы Швеции, сделанные с помощью дрона (Фото)
Предлагаем вам познакомиться с творчеством шведского талантливого фотографа-самоучки Вигго Лундберга (Viggo Lundberg). Вигго живёт в Стокгольме и работает пожарным. Но он также находит время на то, чтобы делать потрясающие фотографии шведских пейзажей. В своём творчестве Вигго Лундберг фокусируется на пейзажах, путешествиях и аэрофотографии. "Мне нравится быть в лесу, на свежем воздухе. Многие мои фотографии сделаны вне помещения, либо в южной части Стокгольма или в окрестностях Киннекулле (Kinnekulle), где я вырос, – рассказал о себе шведский фотограф в одном из интервью. – Лучшее в Швеции — это то, что вам не нужно долго идти, чтобы оказаться окружённым природой, и здесь её много нетронутой. Я всегда любил отдыхать на природе и искать приключения, а с приготовлением еды на костре не сравнится ничто!"
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