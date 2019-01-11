Сказочная Новая Зеландия в объективе умелого фотографа (Фото) Южный остров — самый большой остров Новой Зеландии и 12-й по величине остров в мире. Здесь находятся более 350 ледников, а также самая высокая точка Новой Зеландии. Южный остров совсем непохож на Северный, где есть все оттенки зеленого, холмы, теплое море, миллионы кудрявеньких барашков — чистая идиллия! Здесь, на Южном, наоборот, все грани суровости — холодные реки и озера, фьорды и ледники, тюлени и пингвины… Он невероятно красив!