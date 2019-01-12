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Суббота, 12.01.2019
Назван самый населенный остров в мире - Мгинго (Фото)
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Назван самый населенный остров в мире - Мгинго (Фото)

Остров Мгинго располагается на озере Виктория в Африке. Его площадь около 1,8 тысячи кв. м, и на нем в лачугах проживает 131 человек. Эти люди организовали «сенатскую республику», живут ловлей рыбы и не допускают в свое сообщество чужаков. Остров является спорной территорией между Кенией и Угандой. Остров Мгинго был заселен только в 1991 году. Тогда два кенийских рыбака Далмас Тембо и Дордж Кибебе отважились высадиться на нем. Прежде чем отправиться на Мгинго, они провели обряд изгнания злых духов — среди африканцев, живущих вокруг озера Виктория, существовало поверье, что остров является домом злого духа Калеле. Старый колдун изгнал Калеле. Тембо потом признавался, что за этот обряд им пришлось отдать 300 кг рыбы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Африка, Остров, Озеро, Виктория, Мгинго, Густонаселенный остров в мире.
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