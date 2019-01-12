Сказочные пейзажи туманных Карпат (Фото)

На фотографиях - фрагменты удивительного рассвета от рассказчика и фотографа Антона Петруся. "Я расскажу вам о краях, где живут туманы, где пахнет сыром и свежескошенной травой. Где сквозь шум ветра прорывается звон колокольчиков. Это Карпаты, дивный солнечный край, где по утрам прячется туман...Невероятно магнетическое место, в которое тянет не раз возвращаться".