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Удивительные и красочные пейзажи Венеции: взгляд фотографа-фрилансера
Марко Гаджио (Marco Gaggio) — талантливый фотограф-фрилансер, создатель контента и архитектор, в настоящее время проживающий в Венеции, Италия. Марко в основном занимается уличной и архитектурной фотографией. Он снимает много зданий, интерьеров и городских пейзажей. На страницу Марко в Instagram подписаны более 109 000 человек.
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