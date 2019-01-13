Удивительные и красочные пейзажи Венеции: взгляд фотографа-фрилансера Марко Гаджио (Marco Gaggio) — талантливый фотограф-фрилансер, создатель контента и архитектор, в настоящее время проживающий в Венеции, Италия. Марко в основном занимается уличной и архитектурной фотографией. Он снимает много зданий, интерьеров и городских пейзажей. На страницу Марко в Instagram подписаны более 109 000 человек.