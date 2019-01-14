Шоколадные интересности: лучшие в мире музеи шоколада (Фото) Шоколад излюбленное лакомство не только детей, но и многих взрослых, да и коллекционировать любят люди различных возрастов. Кто-то решил объединить эти два увлечения, таким образом появились самые сладкие в мире музеи. Вашему вниманию представлены 10 лучших музеев шоколада в мире.