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Среда, 16.01.2019
Сложные и позитивные моменты из жизни в Африке (Фото)
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Сложные и позитивные моменты из жизни в Африке (Фото)

Это второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Африкой называется также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов. Площадь Африки без островов составляет 29,2 млн км², с островами — около 30,3 млн км², покрывая, таким образом, 6 % общей площади поверхности Земли и 20,4 % поверхности суши. На территории Африки расположено 55 государств.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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