Скачать
Среда, 16.01.2019
Огромнейшие предметы, по сравнению с которыми человек – ничто
1 / 22

Огромнейшие предметы, по сравнению с которыми человек – ничто

Если вы до сих пор считаете, что самым большим организмом на нашей планете является синий кит, то вы ошибаетесь. Ученые пришли к выводу, что первенство в этом вопросе по праву должно принадлежать грибу. Да, вы не ошиблись, именно грибу. В конце 80-х годов прошлого столетия был обнаружен опенок, грибница которого с легкостью расстилалась на десятки гектаров. Вы представляете себе эти масштабы? По сравнению с ними — мы просто песчинки в гигантском мире.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Черепаха, Сыр, Снег, Марсоход, Водопад, Пещера, Дерево, Цветок, Луна-рыба, Лист, Креветка, Каньйон.
21:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь