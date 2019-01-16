Огромнейшие предметы, по сравнению с которыми человек – ничто

Если вы до сих пор считаете, что самым большим организмом на нашей планете является синий кит, то вы ошибаетесь. Ученые пришли к выводу, что первенство в этом вопросе по праву должно принадлежать грибу. Да, вы не ошиблись, именно грибу. В конце 80-х годов прошлого столетия был обнаружен опенок, грибница которого с легкостью расстилалась на десятки гектаров. Вы представляете себе эти масштабы? По сравнению с ними — мы просто песчинки в гигантском мире.