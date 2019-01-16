Какая она, повседневная жизнь в Таиланде

Подборка фотографий повседневной жизни в Таиланде. До 1939 и в 1945—1948 гг. Сиам — государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе — с Мьянмой, и на юге — с Малайзией. Название (слово "тай" (ไทย) значит "свобода" вполне себя оправдывает: Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании. "Таиланд" — англоязычный вариант названия страны, введённый в обиход в 1939 г., — означает "страна тайцев", тайский вариант звучит как Пратхет Тхай или Мыанг-Тхай. По данным 2017 года население страны составляет 66 188 503 человека, площадь — 513 120 км².