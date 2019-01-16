Скачать
Среда, 16.01.2019
Какая она, повседневная жизнь в Таиланде
1 / 32

Какая она, повседневная жизнь в Таиланде

Подборка фотографий повседневной жизни в Таиланде. До 1939 и в 1945—1948 гг. Сиам — государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе — с Мьянмой, и на юге — с Малайзией. Название (слово "тай" (ไทย) значит "свобода" вполне себя оправдывает: Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании. "Таиланд" — англоязычный вариант названия страны, введённый в обиход в 1939 г., — означает "страна тайцев", тайский вариант звучит как Пратхет Тхай или Мыанг-Тхай. По данным 2017 года население страны составляет 66 188 503 человека, площадь — 513 120 км².
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Таиланд, Фотографии, Фото, Повседневная жизнь в Таиланде, Жизнь в Таиланде.
19:53 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь