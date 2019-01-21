От Румынии до Монголии на мотоцикле: 26 тысяч километров безудержного пути (Фото)

Румынский фотограф Михай Барбу (Mihai Barbu) жить не может без путешествий и мотоциклов. Причем предпочтения у него весьма оригинальные. В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы "Урал". Четыре месяца прошлого года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно. 26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном. На мотоцикле.