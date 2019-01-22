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Вторник, 22.01.2019
Нью-йоркское метро с 80-х годов (Фото)
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Нью-йоркское метро с 80-х годов (Фото)

Легендарный нью-йоркский фотограф моды, документальных и уличных фотографий Джамель Шабазз снимает сцены Нью-Йорка уже около 40 лет, отражая его образ жизни, настроение, моду и социальную борьбу. Работа Джамеля Шабазза выходит далеко за рамки фотографии, это чисто социологическая документация, которая увековечила десятилетия культуры Нью-Йорка.
Фото: fullpicture.ru
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