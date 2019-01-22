Нью-йоркское метро с 80-х годов (Фото) Легендарный нью-йоркский фотограф моды, документальных и уличных фотографий Джамель Шабазз снимает сцены Нью-Йорка уже около 40 лет, отражая его образ жизни, настроение, моду и социальную борьбу. Работа Джамеля Шабазза выходит далеко за рамки фотографии, это чисто социологическая документация, которая увековечила десятилетия культуры Нью-Йорка.