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Вторник, 22.01.2019
Сан-Франциско – город густых туманов и поразительных мостов в США (Фото)
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Сан-Франциско – город густых туманов и поразительных мостов в США (Фото)

Сан-Франциско — город в Калифорнии, названный в честь католического святого Франциска Ассизского. Это место, которое ассоциируется с солнечной погодой, яркими красками и хорошим настроением. Город знаменит тем, что расположен на холмах. Здесь сохранилась система исторических кабельных трамвайчиков, находятся остров Алькатрас и известный мост "Золотые Ворота".
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Калифорния, Виды, Сан-Франциско, Золотые Ворота, Пейзажи.
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