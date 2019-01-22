Сан-Франциско – город густых туманов и поразительных мостов в США (Фото) Сан-Франциско — город в Калифорнии, названный в честь католического святого Франциска Ассизского. Это место, которое ассоциируется с солнечной погодой, яркими красками и хорошим настроением. Город знаменит тем, что расположен на холмах. Здесь сохранилась система исторических кабельных трамвайчиков, находятся остров Алькатрас и известный мост "Золотые Ворота".