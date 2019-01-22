Заснеженный Киото: волшебные пейзажи, которые заставят полюбить зиму (Фото) Киото был столицей Японии в течении более 1000 лет. Сейчас город имеет репутацию одного из самых красивых. Но иногда яркие краски японского города меняются на белые, когда температура опускается ниже нуля, превращая Киото в город чудес. Фото заснеженного Киото 2017 года, когда вместо привычных 5°C температура упала до минусовой.