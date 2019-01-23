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Ярки снимки из повседневной жизни в Китае (Фото)
Китайская Народная Республика (КНР) — социалистическое (коммунистическое) государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,36 млрд, большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.
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