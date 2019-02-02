Архитектурное чудо: каскадный жилой комплекс в Стокгольме (Фото) Спроектированный архитектурным бюро BIG жилой комплекс 79&Park расположен в Стокгольме, Швеция. Он возведён рядом с парком и портом, напоминая деревянный холм с озеленением. Различная высота каждого блока предусмотрена с целью предоставления лучших панорамных видов. Внутренний двор комплекса всегда получает достаточно солнечного света. Пиксельный дизайн жилых единиц с террасами дарит возможность использования недорогих модульных конструкций.