|
|
Архитектурное чудо: каскадный жилой комплекс в Стокгольме (Фото)
Спроектированный архитектурным бюро BIG жилой комплекс 79&Park расположен в Стокгольме, Швеция. Он возведён рядом с парком и портом, напоминая деревянный холм с озеленением. Различная высота каждого блока предусмотрена с целью предоставления лучших панорамных видов. Внутренний двор комплекса всегда получает достаточно солнечного света. Пиксельный дизайн жилых единиц с террасами дарит возможность использования недорогих модульных конструкций.
Сонгдо: город-призрак, который должен был стать новым чудом света (Фото)
Интересные лайфхаки для владельцев собак
Забавные картинки, которые поднимут ваше настроение
Брутальная холостяцкая берлога для настоящего мужчины (Фото)
Грация и естественность: Африканские дикие животные в своей среде обитания (Фото)
"Полезные" привычки, от которых стоит отказаться
Джипни: Когда маршрутки превращаются в искусство (Фото)
Антитренды 2019: что перестанет быть актуальным в этом году
Редкие животные, о которых мало известно (Фото)
Незапланированные кадры, которые остались в фильмах
Отличные идеи со всего мира, которые должны быть реализованы повсюду
Модный маникюр: стемпинг на ногтях – тренд 2019
Подборка приколов про рыбу и рыбалку
Фото с котиками, которые заставят вас посмеяться от души
Признаки того, что мужчина не собирается на вас жениться
Первые шаги ребенка: советы родителям
Портреты девушек от талантливого фотографа (Фото)
Милейшие фото: малыши животных (Фото)
Семейная резиденция на юге Португалии (Фото)
Названы продукты, которые не стоят риска отравления (Фото)
Платья, которые в 2018 году были названы самыми странными нарядами (Фото)
Курьезные снимки с животными, которые подарят отличное настроение
Стало известно, какой актер подходит под любую нацию в кино (Фото)
Снимки о повседневной жизни в Венесуэле (Фото)