Скачать
Суббота, 02.02.2019
Архитектурное чудо: каскадный жилой комплекс в Стокгольме (Фото)
1 / 12

Архитектурное чудо: каскадный жилой комплекс в Стокгольме (Фото)

Спроектированный архитектурным бюро BIG жилой комплекс 79&Park расположен в Стокгольме, Швеция. Он возведён рядом с парком и портом, напоминая деревянный холм с озеленением. Различная высота каждого блока предусмотрена с целью предоставления лучших панорамных видов. Внутренний двор комплекса всегда получает достаточно солнечного света. Пиксельный дизайн жилых единиц с террасами дарит возможность использования недорогих модульных конструкций.
http://zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Архитектура, Дизайн, Жилой комплекс, Пиксельный дизайн.
04:04 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь