Сонгдо: город-призрак, который должен был стать новым чудом света (Фото) Южнокорейский город Сонгдо, который должен был стать новым чудом света и воплощением научно-фантастических сюжетов в реальности, стоящий 40 млрд долларов, превратился в печальный долгострой. Южнокорейская утопия, расположенная в 40 км от Сеула, спустя 15 лет после закладки первого фундамента все еще не достроена. Первоначальная дата завершения проекта переносится уже в третий раз: сначала это был 2015, затем — 2018 и вот теперь — 2022 год. Как выглядит уникальный «город будущего» сейчас?