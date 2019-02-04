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Понедельник, 04.02.2019
Райские и дешевые места для жизни (Фото)
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Райские и дешевые места для жизни (Фото)

Все мы наслышаны о райском отдыхе на Карибских или Сейшельских островах или замках долины Луары. Правда такой отдых далеко не всем по карману. Но в мире существуют места, где можно оказаться в “раю” за совершенно небольшие деньги.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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