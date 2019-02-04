Райские и дешевые места для жизни (Фото) Все мы наслышаны о райском отдыхе на Карибских или Сейшельских островах или замках долины Луары. Правда такой отдых далеко не всем по карману. Но в мире существуют места, где можно оказаться в “раю” за совершенно небольшие деньги.