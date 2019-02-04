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В Париже отменят плату за проезд для юных путешественников

В Париже отменят плату за проезд для юных путешественников
16:07 Сегодня Телеграф experttur.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия: Отличный подарок своим жителям и путешественникам с детьми сделала мэрия Парижа.

В столице Франции начинает свою работу новая льготная программа и дети смогут не платить за проезд. Помимо прочего, она предусматривает, что дети в возрасте до 11 лет смогут ездить подземном и наземном общественном транспорте абсолютно бесплатно. Это правило будет распространяться и на туристов.

Что касается ребятишек повзрослее то для учеников средних и старших классов вводятся специальные билеты в два раза дешевле обычных. Кроме того, тинейджеры от 14-18 лет будут иметь возможность бесплатно брать велосипеды на муниципальных прокатных станциях.  Это часть масштабной стратегии по увеличению привлекательности общественного транспорта Парижа.

Кстати, жители и туристы, пребывающие в центре французской столицы, могут радоваться тому, что находятся в пешей доступности к станциям метро и остановкам другого общественного транспорта. По этому показателю Париж возглавил топ 26 крупнейших городов мира, которые рассматриваются в исследовании Института транспортной политики и экономического развития (ITDP). В первую пятерку также вошли Барселона, Мадрид, Лондон и Роттердам (84%).

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А вот жителям окраин Парижа повезло меньше. Лишь 50% жителей удаленных районов столицы Франции и ее пригородов, куда дотянулись ветки метрополитена, могут добраться до него пешком. Дороги перегружены машинами, поэтому власти города таким образом решили поощрить поощрить людей пользоваться общественным транспортом.

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Туристы, Париж, Франция, Туризм, Путешествие, Метро, Проезд, Путешественники.
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