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Четверг, 07.02.2019
20 самых романтичных мест для путешествий
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20 самых романтичных мест для путешествий

День святого Валентина не за горами, и с любовью в воздухе, может быть, пришло время взять несколько дней отпуска и провести вместе столь необходимое время. Если вы хотите поехать за границу, есть варианты для спокойных пар, авантюрных пар и всех, кто находится между ними.
Фото: fullpicture.ru
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