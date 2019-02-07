20 самых романтичных мест для путешествий День святого Валентина не за горами, и с любовью в воздухе, может быть, пришло время взять несколько дней отпуска и провести вместе столь необходимое время. Если вы хотите поехать за границу, есть варианты для спокойных пар, авантюрных пар и всех, кто находится между ними.